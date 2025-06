Bambino Gesù | consigli per l’estate a misura di bambino

L’estate è alle porte e con essa tante avventure all’aria aperta per i più piccoli. L’Ospedale Bambino Gesù ha preparato preziosi consigli per garantire ai bambini un periodo estivo sicuro, divertente e a misura di bambino. Dalla protezione solare alle precauzioni in acqua, scopri come rendere questa stagione memorabile e senza rischi per i tuoi cari, perché ogni sorriso conta.

Servizio di Caterina Dall'Olio. TG2000.

