Balzarini | Vlahovic Milan i contatti ci sono Di incedibile non c’è nessuno Il primo grande progetto della Juve? È lui… – ESCLUSIVA

Il calciomercato si infiamma: tra voci di un possibile trasferimento di Vlahovic al Milan e i contatti già avviati, l’ultima parola resta ancora da scrivere. Giacomo Giurato Balzarini, noto giornalista di Mediaset, rivela in esclusiva a Juventusnews24 che le trattative sono ben avviate e il dossier è caldo come non mai. Ma quanto c’è di concreto in questa suggestiva opportunità? Scopriamolo insieme.

di Giacomo Giurato Balzarini (Mediaset) in esclusiva a : le dichiarazioni del noto giornalista sui temi di calciomercato Juve. Gianni Balzarini, noto giornalista di Mediaset, è intervenuto in esclusiva a .com. Ecco le sue dichiarazioni sui principali temi che riguardano il calciomercato. Ad oggi quanto è fondata la pista che porterebbe Vlahovic al Milan? « I contatti ci sono, ad Allegri piace molto tra l’altro le ultime danno che vorrebbe riportare al Milan anche Kean quindi ricostruire una possibile coppia d’attacco o meglio un tridente con Gimenez naturalmente però ricreare la coppia Vlahovic – Kean anche al Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balzarini: «Vlahovic Milan, i contatti ci sono. Di incedibile non c’è nessuno. Il primo grande progetto della Juve? È lui…» – ESCLUSIVA

