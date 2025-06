Balzarini analizza | Gravina? Ci aspettavamo un po’ tutti che ci fosse un passo indietro Su Osimhen all’Al Hilal vi dico che…

Balzarini analizza il calciomercato e la Nazionale, svelando dettagli sorprendenti e anticipazioni esclusive. Il noto giornalista di Mediaset, intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com, ci guida tra rumors e verità , con particolare attenzione alla situazione di Osimhen e ai movimenti chiave che potrebbero segnare il futuro del calcio italiano. E quando si tratta di Osimhen, le sorprese sono dietro l’angolo: scopriamo insieme cosa bolle in pentola.

Balzarini, il noto giornalista ha parlato di calciomercato e della Nazionale Italiana: le sue dichiarazioni. Gianni Balzarini, noto giornalista di Mediaset, è stato intervistato in esclusiva dai microfoni .com.  Ecco le sue dichiarazioni sui principali temi che riguardano il calciomercato. SU OSIMHEN – « Non chiamiamolo sogno perchĂ© in realtà è un obiettivo, si chiama Victor Osimhen nel senso che i contatti ci sono stati anche con lui, col suo entourage sappiamo che ha una clausola ma vale solo per l'estero tra il primo e il 15 di luglio, una clausola rescissoria di 75 milioni dopodichĂ© si va a trattativa ed è chiaro che trattare con De Laurentiis non è semplice specialmente di fronte al fatto che un giocatore del Napoli possa finire alla Juventus.