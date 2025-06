Ballerina e le altre | da Ana de Armas a Charlize Theron le migliori 10 action star

Dalle eleganti ballerine alle leggendarie attrici di Hollywood, le star del cinema d'azione stanno conquistando il grande schermo con talento e grinta. Da Ana de Armas a Charlize Theron, ecco le 10 migliori action star che hanno saputo reinventarsi e portare sullo schermo ruoli iconici, dimostrando che il vero spettacolo si dà quando talento, determinazione e stile si incontrano. Scopriamo insieme chi sono le protagoniste di questa epica rivoluzione cinematografica.

Esperte di arti marziali, attrici leggendarie e premi Oscar prestate all'azione: ecco quali sono le 10 migliori action star di Hollywood. Quando Ana de Armas è apparsa nel ruolo di Paloma, agente segreto fresco di promozione, al fianco del James Bond di Daniel Craig in No Time To Die (2021), abbiamo capito subito che era nata una nuova stella del cinema d'azione. Subito dopo è infatti stata scelta come protagonista di Ballerina di Len Wiseman, spin-off della saga di John Wick con Keanu Reeves. Una coppia che ritorna, questa: i due attori hanno infatti già lavorato insieme in Knock Knock (2015) e in Nell'ombra di un delitto (2016). 🔗 Leggi su Movieplayer.it