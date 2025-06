Baldini shock | rifiuta di restare al Pescara annuncia stop fino a gennaio

In un sorprendente colpo di scena, Silvio Baldini dice no al Pescara e annuncia una pausa fino a gennaio, lasciando i tifosi e la società senza certezze. Dopo aver guidato con successo la promozione storica, il tecnico toscano sceglie di prendersi tempo, rifiutando l’incarico per la prossima stagione di Serie B. La decisione di Baldini apre uno scenario incerto: cosa riserverà il futuro alla squadra abruzzese?

Pescara - Dopo una notte di trattative fallite, Silvio?Baldini respinge la proposta del Presidente?Sebastiani, rinvia la decisione e annuncia pausa fino al prossimo gennaio. Silvio?Baldini ha deciso: non sarà l’allenatore del Pescara nella prossima stagione di Serie B. Dopo un’intensa notte di contatti con la società, il tecnico toscano – artefice della storica promozione – ha declinato l’offerta del presidente Daniele Sebastiani, confermando la rottura dell’accordo. Nel suo messaggio di commiato, Baldini ha definito la stagione “fantastica”, raccontando di aver ritrovato condizioni ideali per realizzare i suoi sogni e di aver riportato “20mila persone allo stadio”, insieme al sostegno dell’amministratore delegato Pasquale Foggia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Baldini shock: rifiuta di restare al Pescara, annuncia stop fino a gennaio

