Baldini lascia il Pescara | Non sento più quella magia e quella follia per poter cavalcare i miei sogni

Silvio Baldini lascia il Pescara, ma la sua passione resta impressa nel cuore dei tifosi. Dopo aver riportato la squadra in Serie B grazie a una cavalcata emozionante nei play-off contro la Ternana, il tecnico ha deciso di intraprendere nuove sfide. La sua voce risuona come un'eco di magia e follia, elementi essenziali per conquistare i sogni più audaci. Baldini ha dichiarato: « È stata una stagione fantastica, a Pescara ho ritrovato tutte le condizioni per poter…»

Il tecnico Silvio Baldini, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato la sua decisione di lasciare la panchina del Pescara dopo la promozione in Serie B. La squadra abruzzese aveva vinto i play-off contro la Ternana, tornando nella seconda divisione italiana dopo quattro anni. Baldini lascia il Pescara, arriva il comunicato ufficiale. Baldini ha dichiarato: « È stata una stagione fantastica, a Pescara ho ritrovato tutte le condizioni per poter vivere i miei sogni e abbiamo vinto, ho trovato un presidente come Daniele Sebastiani che mi ha sostenuto e un direttore come Pasquale Foggia che mi è sempre stato vicino.

