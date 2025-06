Bagheria pubblicato un avviso per la concessione dell' area dell' ex edicola di via Mattarella

Bagheria si prepara a dare nuova vita all'ex edicola di via Mattarella, un simbolo di storia e potenziale rinnovamento cittadino. Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo sull'albo pretorio online, invitando i cittadini a manifestare interesse per la concessione dell'area e del manufatto ad essa annesso. Un'opportunità unica per partecipare attivamente alla riqualificazione urbana e valorizzare un angolo di città che merita una rinascita.

