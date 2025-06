Ayo Edebiri e l’arte di portare a spasso il cane come se fosse ai Golden Globe.

Ayo Edebiri ha rivoluzionato l’arte di portare a spasso il cane, elevandola a un livello da red carpet. Con un tocco di stile e tanta creatività, ha dimostrato che anche una passeggiata può trasformarsi in un’occasione di moda. La sua scelta di un abito Jacquemus e accessori eleganti conferma che, con un po’ di charme, ogni momento può essere glamour. È così che si scrive la vera classe...

Portare a spasso il cane con un vestito elegante? Ayo Edebiri ha dimostrato che si può. Il segreto è fingere che lo chiffon sia comodo quanto una T-shirt e che i tacchi siano perfetti per raccogliere ricordini con grazia. Avvistata a Los Angeles fuori dagli studio del Jimmy Kimmel Live!, l’attrice ha scelto un mini abito drappeggiato a maniche lunghe di Jacquemus. La mise è stata completata da pump in vernice di Gianvito Rossi, occhiali da sole cat-eye di Oliver People x Khaite e gioielli di Jessica McCormack. Ayo Edebiri ha trasformato una semplice urgenza in una chance per dimostrare tutta la sua eleganza. 🔗 Leggi su Amica.it