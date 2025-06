Avventura in Alta Quota escursione sul Monte Mai il 21 giugno

Avventura in alta quota: il Monte Mai ti aspetta il 21 giugno per un’escursione indimenticabile! Irpiniavventura ti invita a partire alle prime luci del mattino, sfidando i sentieri più affascinanti del cuore verde dell’Irpinia. Un’occasione unica per iniziare l’estate con emozioni forti e paesaggi mozzafiato, riservata a camminatori esperti e appassionati di natura. Prepara lo zaino e vivi l’esperienza...

L'estate inizia con il piede giusto grazie a Irpiniavventura, che il prossimo 21 giugno dalle ore 9:00 alle 16:30 organizza una suggestiva escursione sul Monte Mai, nel cuore verde dell'Irpinia. Un'esperienza riservata a camminatori esperti e ben allenati, alla scoperta di uno dei percorsi.

