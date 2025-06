Avola muore 48enne dopo un’aggressione | si indaga su un possibile agguato

Un tragico evento scuote Avola: Paolo Zuppardo, 48 anni, muore dopo un'aggressione avvenuta nei pressi di Mattarella. La comunità è sotto shock mentre le indagini cercano di chiarire se si sia trattato di un vero e proprio agguato o di un episodio accidentale. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e la violenza nel territorio, lasciando tutti in attesa di ulteriori sviluppi.

Paolo Zuppardo deceduto nella notte all'ospedale "Di Maria". È morto durante la notte all'ospedale "Di Maria" di Avola il 48enne Paolo Zuppardo, vittima di una violenta aggressione avvenuta ieri sera nei pressi della zona Mattarella, ad Avola, in provincia di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato coinvolto in un agguato, anche se non è ancora chiaro se sia stato colpito fisicamente o raggiunto da colpi d'arma da fuoco. Inseguimento sotto gli occhi dei passanti. Zuppardo, nel tentativo di mettersi in salvo, avrebbe cercato di fuggire, dando origine a un inseguimento avvenuto davanti a numerosi testimoni presenti in zona in quel momento.