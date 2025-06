Avola agguato a Paolo Zuppardo | fermati padre e figlio per omicidio

Un grave episodio scuote Avola: padre e figlio sono stati fermati per l'omicidio di Paolo Zuppardo, deceduto dopo un'aggressione violenta in via Marco Polo. La polizia ha eseguito i decreti di fermo, portando alla cattura dei sospettati. La comunità è sotto shock, mentre le indagini continuano a chiarire la tragica vicenda. Rimanete aggiornati per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Fermati padre e figlio per omicidio E' deceduto in nottata all'ospedale "Di Maria", Paolo Zuppardo, 48 anni, vittima ieri sera di un'aggressione in via Marco Polo ad Avola (Siracusa). I fermati. La Polizia di Stato ha eseguito due decreti di fermo del pm per omicidio e porto e detenzione di arma clandestina nei confronti di due persone, padre e figlio, di 57 e 26 anni, indagati per l'omicidio. La ricostruzione degli inquirenti. I due indagati – ricostruiscono gli investigatori – ieri sera incontrando la vittima in auto hanno cominciato un inseguimento per le vie cittadine, sparando colpi di pistola, fino a speronare l'autovettura di Zuppardo.

