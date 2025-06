avis donazioni speciali carabinieri in prima linea

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l’Avis di Assisi “Franco Aristei” ha organizzato un evento speciale coinvolgendo anche i Carabinieri in prima linea. Un gesto di solidarietà e collaborazione che ha visto 32 donatori tra cittadini e forze dell’ordine, contribuendo a salvare vite preziose. Un messaggio potente di unità e generosità, perché insieme possiamo fare la differenza.

L'Avis comunale di Assisi "Franco Aristei" ha promosso un momento speciale, segnato da gesti concreti e simbolici in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue. Coinvolgendo anche i carabinieri. In primo luogo una donazione straordinaria presso il Punto di raccolta sangue dell'ospedale di Assisi, che ha visto la partecipazione di 32 donatori, con alcune nuove adesioni: 26 le sacche raccolte e 2 le nuove leve che si sono aggiunte ai circa attuali 900 donatori della compagine assisiate. Hanno risposto all'invito diversi appartenenti della Compagnia Carabinieri di Assisi, guidati dal capitano Vittorio Jervolino, che, ancora una volta, hanno testimoniato il loro impegno nel prendersi cura degli altri e nel promuovere il valore del dono come atto di responsabilità verso la comunità.