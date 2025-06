Aversa Matacena firma il decreto | deleghe rimodulate e notifiche in corso agli assessori

In una giornata ricca di decisioni importanti, il sindaco di Aversa, Franco Matacena, ha ufficializzato il nuovo assetto della giunta firmando il decreto di deleghe rimodulate e notificato agli assessori. Questa mossa conferma l’impegno dell’amministrazione a rafforzare la collaborazione e a perseguire con determinazione i progetti per la città . Con questa firma, si apre un nuovo capitolo di efficacia e coesione amministrativa per Aversa, pronti a guardare avanti con slancio e rinnovata visione.

Come annunciato nel corso del Consiglio comunale di questa mattina, il sindaco di Aversa Franco Matacena ha firmato in giornata il decreto di conferimento delle deleghe agli assessori, confermando integralmente l’impianto giĂ previsto nel precedente provvedimento che, tuttavia, non era stato sottoscritto dai membri della giunta. Il primo cittadino ha ribadito oggi in aula che . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, Matacena firma il decreto: deleghe rimodulate e notifiche in corso agli assessori

In questa notizia si parla di: aversa - matacena - decreto - deleghe

Aversa, assessori non firmano accettazione delle deleghe. De Michele: “Atto di sfiducia a Matacena” - Aversa vive un momento di tensione politica: gli assessori si rifiutano di firmare le deleghe proposte dal sindaco Franco Matacena, creando una stand-by sul rimpasto annunciato.

Crisi in maggioranza, il sindaco: Basta ricatti politici. Scontro aperto con i Moderati; Aversa, crisi maggioranza: Matacena prepara la sfida in Consiglio; FOTO Aversa, Oliva al mattino con Matacena e alla sera il suo principale detrattore: il doppio gioco del vicesindaco.

Aversa, passa il rendiconto 2024: la maggioranza vota compatta in Consiglio - Il rendiconto 2024 è passato in Consiglio comunale con 16 voti a favore, 6 contrari ed un astenuto. Segnala pupia.tv

Aversa, crisi maggioranza: Matacena prepara la “sfida” in Consiglio - Francesco Matacena rompe gli indugi e annuncia una svolta nella crisi politica che attraversa la sua maggioranza. Secondo pupia.tv