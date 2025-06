Avengers | Doomsday siamo sicuri che il Dottor Destino provenga dalla stessa realtà dei Fantastici 4?

Di un universo ancora più vasto e sorprendente. Mentre il Dottor Destino di Downey Jr. potrebbe provenire da una realtà alternativa, l’ambientazione in stile anni '60 apre nuove possibilità narrative. I Fantastici 4: Gli Inizi promettono di rivoluzionare la nostra percezione del multiverso Marvel, lasciando presagire che il futuro delle avventure degli Avengers sarà più ricco e imprevedibile che mai. Sei pronto a scoprire cosa ci riserva questa nuova era?

