Avengers | Doomsday sarà una particolare reunion per Bob?

Mentre i lavori per Avengers: Doomsday proseguono nel Regno Unito, cresce l'anticipazione tra i fan: sarà questa una reunion speciale per Bob, alias The Sentry?

Mentre i lavori per Avengers: Doomsday proseguono nel Regno Unito, un nuovo report sulla costruzione di un altro set sembra confermare le recenti voci secondo cui BobThe Sentry si riunirà con un volto familiare del suo passato. La BBC riporta che i Marvel Studios stanno cercando di costruire un altro set di Avengers: Doomsday nel Regno Unito, questa volta sul lato di Bracknell Forest al confine con Windsor, nel vicino Royal Borough di Windsor e Maidenhead. I Marvel Studios stanno cercando un permesso di costruzione di 10 settimane (tra il 14 luglio e il 20 settembre), che dia loro il tempo di costruire e smontare il set, descritto come “ una casa con pavimentazione e segnaletica stradale “. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Avengers: un dietro le quinte di Doomsday lascia intendere un controverso cambiamento nel Dottor Destino - Un'interessante foto dietro le quinte di "Avengers: Doomsday" suggerisce un controverso cambiamento nel design della maschera del Dottor Destino.

Nuovi potenziali dettagli sui prossimi progetti Marvel Studios tramite The Cosmic Circus: - Captain America sarà il leader di Avengers: Doomsday mentre Black Panther avrà un ruolo di supporto; Shang-Chi sarà un co-protagonista. Dr. Strange doveva essere Vai su Facebook

