Avengers | Doomsday nuovi dettagli sul debutto di Sentry e sul legame con sua madre

Le riprese di Avengers: Doomsday sono in pieno fermento nel Regno Unito, e nuovi dettagli svelano il ritorno di un personaggio legato al passato di Bob Reynolds, alias Sentry. Il misterioso set a Bracknell suggerisce una svolta cruciale, forse collegata ai legami tra Sentry e sua madre. Ma quali segreti si celano dietro questa figura iconica? Rimanete sintonizzati per scoprire come il passato influenzerà il futuro degli Avengers.

Le riprese di Avengers: Doomsday proseguono nel Regno Unito e un nuovo dettaglio sul set suggerisce l'arrivo di un volto legato al passato di Bob Reynolds, alias Sentry. I Marvel Studios continuano i lavori su Avengers: Doomsday e, secondo quanto riportato dalla BBC, è in fase di allestimento un nuovo set nella zona boschiva di Bracknell, al confine con Windsor, all'interno del Royal Borough of Windsor and Maidenhead. È stata richiesta un'autorizzazione di dieci settimane - dal 14 luglio al 20 settembre - per la costruzione e la successiva rimozione di una location descritta come una casa completa di marciapiede e segnaletica stradale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, nuovi dettagli sul debutto di Sentry e sul legame con sua madre

Avengers: un dietro le quinte di Doomsday lascia intendere un controverso cambiamento nel Dottor Destino - Un'interessante foto dietro le quinte di "Avengers: Doomsday" suggerisce un controverso cambiamento nel design della maschera del Dottor Destino.

