Avengers | Doomsday nuovi dettagli dal set confermano l' arrivo di un personaggio molto caro a Sentry?

Le riprese di Avengers: Doomsday nel Regno Unito svelano un nuovo indizio che potrebbe riportare alla ribalta un personaggio molto amato dai fan di Sentry, il potente eroe legato al passato di Bob Reynolds. Questo dettaglio, emerso sul set a Bracknell, alimenta le speculazioni su una possibile apparizione che promette di sconvolgere l'universo Marvel. È ormai certo che i prossimi episodi riserveranno sorprese emozionanti e inaspettate. Rimanete sintonizzati per scoprire cosa ci aspetta!

Le riprese di Avengers: Doomsday proseguono nel Regno Unito e un nuovo dettaglio sul set suggerisce l'arrivo di un volto legato al passato di Bob Reynolds, alias Sentry. I Marvel Studios continuano i lavori su Avengers: Doomsday e, secondo quanto riportato dalla BBC, è in fase di allestimento un nuovo set nella zona boschiva di Bracknell, al confine con Windsor, all'interno del Royal Borough of Windsor and Maidenhead. È stata richiesta un'autorizzazione di dieci settimane - dal 14 luglio al 20 settembre - per la costruzione e la successiva rimozione di una location descritta come una casa completa di marciapiede e segnaletica stradale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it