Avellino difende la sua Corte tributaria | Un presidio da tutelare no alla soppressione

Avellino si mobilita per difendere la sua corte tributaria, un presidio di giustizia essenziale per il territorio. La recente conferenza ha evidenziato con forza l’importanza di salvaguardare questa struttura, imprescindibile per garantire equità e tutela ai cittadini locali. Un appello deciso contro ogni ipotesi di soppressione, che dimostra come la difesa della giustizia territoriale sia una priorità condivisa. La battaglia continua, perché il futuro della Corte di Avellino sia assicurato e solido.

Un presidio di giustizia fondamentale per il territorio, una struttura che non può e non deve essere soppressa. È questo il messaggio emerso con forza dal convegno “La riforma della geografia giudiziaria tributaria: quale futuro per la Corte di Avellino?”, tenutosi presso la Sala Conferenze della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino difende la sua Corte tributaria: “Un presidio da tutelare, no alla soppressione”

