Avellino celebra Gerardo Spiniello con il torneo Un Goal per Te

Avellino si anima di entusiasmo e ricordi con il torneo “Un Goal per Te”, un evento speciale che unisce sport, memoria e solidarietà. Domani, venerdì 20 giugno, alle 16:00, l’area di Casa sulla Roccia si trasformerà in un palcoscenico di passione calcistica e valori condivisi, celebrando Gerardo Spiniello e il suo impegno. Preparatevi a vivere un pomeriggio indimenticabile, dove il cuore e il calcio si incontrano per fare la differenza.

Avellino si prepara a vivere un pomeriggio all'insegna dello sport, della memoria e della solidarietà. Domani, venerdì 20 giugno, alle ore 16:00, prenderà il via "Un Goal per Te", il torneo di calcetto organizzato da Casa sulla Roccia nell'ambito delle celebrazioni per il quarantesimo.

