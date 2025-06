Avellino Basket | mercato caldo abbonamenti al via

L’Avellino Basket si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi in Serie A2, con entusiasmo e strategie mirate. Dopo aver annunciato l’ingaggio di Giacomo Dell’Agnello, il club irpino punta a rafforzare ulteriormente la squadra con il ritorno di figure chiave come Danilo Quaglia, pronto a supportare coach Maurizio Buscaglia. Con il mercato caldo e gli abbonamenti già aperti, è il momento di scoprire cosa riserva questa emozionante stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino Basket muove i primi passi verso la nuova stagione – la seconda in Serie A2 – con decisione e idee chiare. Dopo l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Giacomo Dell’Agnello, ala forte classe ’96, il club irpino si prepara a completare anche lo staff tecnico con l’arrivo imminente di Danilo Quaglia, che sarà il primo assistente di coach Maurizio Buscaglia. Dell’Agnello rappresenta il primo tassello concreto del nuovo progetto tecnico. Giocatore energico, fisico, capace di dare intensità su entrambi i lati del campo, si sposa perfettamente con l’identità che Buscaglia vuole dare alla squadra: aggressiva, solida e mentalmente presente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino Basket: mercato caldo, abbonamenti al via

In questa notizia si parla di: avellino - basket - mercato - caldo

Coppa Campania, l'Under 15 dell'Avellino Basket campione - Lo scorso weekend, l’Under 15 dell’Avellino Basket ha conquistato la Coppa Campania ad Angri, battendo l’A.

SERIE B INTERREGIONALE LA PRESENTAZIONE DI GARA TRE DELLA FINALE PLAYOFF ? PIAZZA ARMERINA 1-1 AVELLINO ? SEGUICI SU YOUTUBE https://www.youtube.com/@Pianeta_Basket_TV1 ? ? Di Carlo Conforti Grafica di Andr Vai su Facebook

Non solo Mazzola: Avellino Basket su un altro profilo di spessore; Avellino Basket, Formato: Rieti è una squadra tosta, servirà una grande prova; A2 - Avellino Basket, al PalaDelMauro arriva la Reale Mutua Torino.

Non solo Mazzola: Avellino Basket su un altro profilo di spessore - Non solo Valerio Mazzola (in uscita dalla Nutribullet Treviso): c'è anche un altro nome caldo per il mercato dell'Avellino Basket. Segnala msn.com

Avellino Basket, Buscaglia pronto a ridisegnare il roster biancoverde - Iniziano a circolare i primi nomi, intanto Bortolin raggiunge Crotti a Scafati L’arrivo di coach Buscaglia certifica l’ambizione della società b ... Si legge su orticalab.it