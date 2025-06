Autovelox di viale Fulvio Testi pensionato batte il Comune | annullate 72 molte Come ha fatto

Dopo otto anni di battaglia legale, la signora Carmela Caporaso può finalmente sorridere: le 72 multe contestate a suo marito Sergio Maldotti dall'autovelox di viale Fulvio Testi sono state annullate dal Tribunale di Milano. Una vittoria che dimostra come la perseveranza e la giustizia possano prevalere, anche contro le ingiustizie più radicate. La vicenda rappresenta un esempio di come il diritto possa fare la differenza per tutti i cittadini.

Milano, 19 giugno 2025 – “Finalmente tiriamo un sospiro di sollievo dopo una battaglia durata 8 anni ”. La signora Carmela Caporaso tiene in grembo le 72 multe recapitate a suo marito Sergio Maldotti tra il 2017 e il 2018, “pizzicato“ dall’autovelox di viale Fulvio Testi. Ora quei fogli “che ci sarebbero costati oltre 10mila euro e probabilmente la sospensione della patente” non fanno più paura, perché lo scorso 13 giugno il Tribunale ha dichiarato “l’illegittimità di quei verbali”. Vittoria dopo una prima sentenza del Giudice di pace che invece aveva rigettato l’opposizione dell’automobilista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Autovelox di viale Fulvio Testi, pensionato batte il Comune: annullate 72 molte. Come ha fatto

In questa notizia si parla di: autovelox - viale - fulvio - testi

Illegittime le multe in viale Testi a Milano, la Cassazione: “Autovelox non omologato”; Autovelox viale Fulvio Testi secondo la Cassazione non è omologato”. Multe illegittime; Solo quattro multe in un anno. “Autovelox inutili. Era ampiamente previsto”.

Autovelox di viale Fulvio Testi, pensionato batte il Comune: annullate 72 molte. Come ha fatto - La signora Carmela Caporaso tiene in grembo le 72 multe recapitate a suo marito Sergio Maldotti tra il 2017 e il 2018, “pizzicato“ dall’autovelox di viale Fulvio Testi. Scrive ilgiorno.it

A Milano il tribunale boccia i rilevatori di viale Fulvio Testi - Era da tempo che si attendeva una decisione in merito agli autovelox di viale Fulvio Testi a Milano, oggetto di una valanga di ricorsi, anche sostenuti da associazioni dei consumatori. quattroruote.it scrive