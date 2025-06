Autostrade per l’Italia e vigili del fuoco | testati i nuovi robot antincendio

Nella notte tra il 18 e il 19 giugno, Firenze ha ospitato l’innovativa esercitazione Dante, un test su larga scala che ha coinvolto Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Autostrade per l’Italia e il sistema sanitario. Al centro dell’attenzione, i nuovi robot antincendio che promettono di rivoluzionare la sicurezza stradale. Un passo avanti fondamentale nella protezione delle persone e delle infrastrutture: scopri come questa tecnologia possa cambiare il nostro modo di intervenire in emergenza.

FIRENZE – Nella serata di ieri (18 giugno) si è svolta un’importante esercitazione notturna denominata Dante, lungo il tratto panoramico dell’autostrada A1 tra Barberino di Mugello e Roncobilaccio, all’interno della galleria Citerna. L’operazione, guidata dalla Prefettura di Firenze, ha coinvolto in maniera congiunta Vigili del fuoco, Polizia stradale, personale del IV Tronco di Autostrade per l’Italia (Aspi) e il sistema di emergenza sanitaria 118. L’esercitazione, iniziata alle 21 e conclusasi alle 23,30, ha ricreato uno scenario ad alta criticità: un incidente stradale con il coinvolgimento di un mezzo pesante e più autovetture, seguito dallo sviluppo di un incendio all’interno della galleria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: autostrade - italia - vigili - fuoco

Edil San Felice, per la società campana commessa da 20,6 mln da Autostrade per l’Italia - Edil San Felice, società campana specializzata in manutenzioni infrastrutturali, ha ottenuto una nuova commessa da Autostrade per l'Italia del valore di 20,6 milioni di euro, inclusi 5,56 milioni per oneri della sicurezza.

L'intervento è avvenuto nella galleria Campolungo, direzione sud. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade per l’Italia Vai su Facebook

Protocollo d'intesa tra Vigili del Fuoco e Autostrade per l'Italia; GRUPPO AUTOSTRADE PER L’ITALIA, TANGENZIALE DI NAPOLI CONSEGNA MEZZI SPECIALI AL PRESIDIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAPODIMONTE; Autostrade, da Tangenziale Napoli mezzi speciali a vigili fuoco.

Camion in fiamme sull'A1, rogo domato dai Vigili del fuoco - E' successo sull'A1 tra i caselli di Capua e Santa Maria Capua Vetere quando, attorno alle 4 una ... Come scrive ilmattino.it

Autostrada A1 Panoramica, riuscita l’esercitazione “Dante” nella galleria Citerna - Simulato un grave incidente con incendio in galleria tra Barberino e Roncobilaccio: testati robot antincendio e nuovi mezzi VVF ... Da msn.com