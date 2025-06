Autostrada Catania-Messina chiuso lo svincolo di Giarre a causa di una fuga di gas

Attenzione automobilisti: a causa di una fuga di gas vicino allo svincolo di Giarre, l’autostrada A18 Catania-Messina è stata chiusa in entrambe le direzioni. Il Consorzio Autostrade Siciliane ha adottato questa misura precauzionale per garantire la sicurezza di tutti. Restate aggiornati sulle evoluzioni e seguite le indicazioni del personale presente sul posto. La sicurezza prima di tutto: informarsi tempestivamente può fare la differenza.

Il Consorzio Autostrade Siciliane rende noto che, a causa di una fuga di gas rilevata in prossimità dello svincolo di Giarre, è stata disposta la chiusura totale dell'uscita in entrambe le direzioni sull'autostrada A18 Catania-Messina. Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale.

