Autonomia o irrilevanza La sfida strategica dell’Europa nella nuova era nucleare secondo Preziosa

In un panorama globale in rapido mutamento, l’Europa si trova davanti a una sfida cruciale: come mantenere autonomia strategica in un’era dominata dalla complessità nucleare e multipolare. La tensione tra Iran e Israele, alimentata dalla proiezione di potenza americana, ci invita a riflettere su una questione più ampia. L’Europa deve saper affrontare gli Stati autoritari e le sfide sistemiche che plasmeranno il suo futuro, tra armamenti, energia e influenza internazionale.

Il confronto tra Iran e Israele, sostenuto dalla proiezione tecnologica e strategica americana, non rappresenta solo un conflitto regionale: è il primo banco di prova concreto della nuova era nucleare e multipolare. Tuttavia, l'insegnamento che l'Europa deve trarne va ben oltre l'ambito militare: riguarda la capacità di affrontare potenze autoritarie e sistemiche (Iran, Russia, Cina) in una competizione globale che intreccia armamenti, energia, metalli critici e tecnologie duali come i microchip. L'Unione Europea si trova oggi immersa in un ecosistema conflittuale integrato, in cui non è più possibile separare sicurezza militare, autonomia industriale, sovranità tecnologica e resilienza economica.

