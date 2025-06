Automobilista non rispetta la precedenza e travolge una moto a Milano | è morto il 46enne Leonard Uruci

Una tragica fatalità scuote Milano: Leonard Uruci, 46 anni, perde la vita in un incidente che mette in luce l'importanza della prudenza e del rispetto delle regole stradali. La dinamica dell'incidente, ancora sotto indagine, solleva domande sulla sicurezza e la responsabilità di tutti gli automobilisti. La strada si rivela ancora una volta teatro di drammi che ci ricordano quanto sia fondamentale mantenere comportamenti corretti alla guida. Continua a leggere.

Mercoledì sera a Milano il 46enne Leonard Uruci è morto dopo essersi schiantato contro un'auto guidata da un 37enne. Dai primi rilevi pare che il conducente della macchina, negativo all'alcoltest, abbia svoltato senza dare la precedenza al motociclista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Grave incidente in via Osoppo, auto travolge una moto: morto Leonard Uruci, 46 anni - L’uomo procedeva a forte velocità sul rettilineo, quando la macchina avrebbe svoltato in via Pisanello senza rispettare la precedenza e lo avrebbe travolto ... Si legge su milano.repubblica.it