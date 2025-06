Auto si schianta sulla Provinciale | un ferito traffico nel caos

Un incidente sulla provinciale 237 del Caffaro ha causato scompiglio e traffico in tilt, con un’auto che si è schiantata a lato della carreggiata all’altezza dell'Italgros di Lavenone. Un uomo di 62 anni, l’unico coinvolto, è rimasto ferito in modo serio dopo aver perso il controllo del veicolo per cause ancora da chiarire. La situazione è sotto controllo, ma il traffico resta rallentato mentre le forze dell’ordine indagano sull’accaduto.

Lungo la Sp237 del Caffaro, all'altezza dell'Italgros di Lavenone, un'auto è uscita di strada schiantandosi a lato della carreggiata. A bordo del veicolo, un uomo di 62 anni, unico coinvolto nell'incidente, che avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire.

