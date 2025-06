Auto imbottita di cocaina e armi | arrestati due brasiliani alla frontiera con la Svizzera | VIDEO

Una scena da film si è svolta alla frontiera di Brogeda, dove la Guardia di Finanza ha smascherato un ingente traffico di droga e armi. Due brasiliani sono stati arrestati mentre tentavano di introdurre in Italia un carico illecito in auto imbottita di cocaina e armi. L'operazione, ripresa in un video, testimonia ancora una volta il costante impegno delle forze dell’ordine contro il crimine transnazionale. Un intervento che dimostra come la sicurezza sia una priorità assoluta.

