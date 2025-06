Autismo nella frazione apre un centro dedicato a bambini e famiglie

A Renazzo di Cento nasce un nuovo centro dedicato a bambini e famiglie con autismo, offrendo supporto, consulenza e un ambiente accogliente. Questa iniziativa della cooperativa sociale InTandem, radicata a Modena e presente in tutta Italia, rappresenta un passo importante per rafforzare l’assistenza e la qualità della vita delle persone autistiche. Un luogo di speranza e crescita che farà la differenza nel territorio, contribuendo a un futuro più inclusivo.

Apre a Renazzo di Cento uno spazio per bambini e ragazzi autistici e per le loro famiglie. L'iniziativa è della cooperativa sociale InTandem, aderente a Confcooperative Terre d'Emilia. Una realtĂ fondata a Modena dieci anni fa, e attiva in diverse cittĂ italiane con servizi domiciliari, centri. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Autismo, nella frazione apre un centro dedicato a bambini e famiglie

