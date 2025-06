Aurora Tila chiese ‘aiuto’ a ChatGpt al 15enne contestato anche lo stalking

Il dramma di Aurora Tila, la giovane di soli 13 anni tragicamente scomparsa, scuote ancora l’opinione pubblica. Al Tribunale di Bologna si apre il processo contro il 15enne accusato di omicidio e stalking, un caso che mette in luce le fragilità e i pericoli del mondo digitale e delle relazioni giovanili. La vicenda ci invita a riflettere sull’importanza di prevenire e sensibilizzare su questi temi delicati.

Il dramma di Aurora Tila e l'avvio del processo. È cominciato al Tribunale per i Minori di Bologna il processo contro il 15enne accusato di aver causato la morte di Aurora Tila, 13 anni, precipitata dal settimo piano di un palazzo a Piacenza lo scorso 25 ottobre. Accanto all'omicidio volontario, il ragazzo è imputato per atti persecutori aggravati dalla giovane età della vittima e dal legame affettivo con lei. Minacce e violenze prima della tragedia. Secondo l'accusa, il giovane ha perseguitato Aurora con messaggi minacciosi e umilianti nei giorni e settimane precedenti la morte della ragazza. Frasi come "Il mio piano di vendetta inizia da ora" e "Ti giuro faccio una lettera che se muoio deve farti il processo" erano indirizzate alla vittima, con l'intento di costringerla a restare nella relazione.