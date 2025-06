Aumento mensa mamme infuriate Il Comune | Sistema più equo

una forte preoccupazione condivisa: l’aumento delle tariffe per la mensa, il prescuola e il trasporto scolastico. In un momento già difficile, queste famiglie chiedono che il comune ripensi e renda più equo il sistema di tarifazione, affinché nessuno venga lasciato indietro. La campagna di raccolta firme nasce proprio dalla volontà di garantire servizi accessibili e giusti per tutti i bambini e le loro famiglie di Vaiano.

A Vaiano è partita una raccolta firme per chiedere che vengano rivisti gli aumenti su mensa, prescuola e trasporto scolastico annunciati per settembre, dentro una rimodulazione delle tariffe messa a punto dall'amministrazione comunale e comunicata in una riunione a fine maggio. "Siamo un gruppo di mamme – spiegano le famiglie che si sono riunite in una chat di Whatsapp che conta 140 membri - che hanno messo insieme il coraggio per dimostrare all'amministrazione comunale che la loro "imposizione" sulle nuove tariffe relative ai servizi essenziali, comporta una redistribuzione sulle fasce di reddito medio-basse che porta importanti aumenti su base annua per molte, troppe famiglie".

