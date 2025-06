Attraversano la strada | automobilista li picchia

Un episodio di inaudita violenza scuote la comunità: un automobilista, invece di rispettare le regole e i pedoni in attesa sulle strisce, li ha aggrediti brutalmente, causando loro gravi ferite. Fortunatamente, le telecamere di sorveglianza hanno catturato ogni dettaglio, permettendo alle forze dell'ordine di identificare l’automobile e l’autore dell’aggressione. I fatti risalgono ai...

Non avrebbe dato la precedenza a due pedoni in procinto di attraversare sulle strisce e quando questi avrebbero protestato – facendo valere le loro ragioni – ha interrotto la marcia e li ha pestati facendoli finire in ospedale. Ad intercettarlo, però, sono state le telecamere della videosorveglianza, consultate dalla Polizia locale che all'esito di un'importante attività investigativa hanno individuato l'auto dell'uomo. I fatti risalgono ai giorni scorsi e si sono consumati lungo la Flaminia, a poca distanza dal sottopasso carrabile che collega Falconara centro a Villanova. Secondo le ricostruzioni, il conducente – un 25enne – stava viaggiando a bordo di una Fiat 500.