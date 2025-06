Attraversano il Lecchese su un' auto noleggiata ma a bordo c' è un ladro | arrestato

Un viaggio che si trasforma in un incubo per tre uomini: noleggiano un'auto nel Milanese, attraversano il Lecchese, ma vengono fermati in provincia di Sondrio con a bordo un ladro ricercato. Nella notte tra mercoledì e giovedì, i carabinieri dell'Aliquota radiomobile della Compagnia di... scoprono un sorprendente dettaglio che cambierà le sorti dell'intera vicenda.

Noleggiano un'auto nel Milanese, attraversano l'intero territorio lecchese, ma vengono fermati in provincia di Sondrio, dove si scopre che a bordo c'è un ladro in attesa di scontare una pena. Nella notte fra mercoledì e giovedì i carabinieri dell'Aliquota radiomobile della Compagnia di.

