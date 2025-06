Attraversano il fiume poi la paura | salvate due ragazzine di 15 anni

Un pomeriggio di avventura si è trasformato in un incubo quando due ragazze di 15 anni sono state intrappolate su un isolotto nel fiume Oglio. La loro fuga tra le acque si è conclusa con un lieto fine, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori. Un episodio che ricorda quanto sia preziosa la collaborazione e il coraggio nel fronteggiare situazioni di emergenza, dimostrando che anche nei momenti più difficili, la speranza non muore mai.

