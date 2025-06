Attivato il Piano caldo | oltre 500 gli over 75 già contattati I consigli per proteggersi dall' estate in città

Con l’estate alle porte e le temperature in costante aumento, Rimini si mobilita per tutelare i suoi cittadini più vulnerabili. Il Piano Caldo, ora attivo da tempo, ha già contattato oltre 500 over 75, garantendo assistenza e prevenzione. Questa iniziativa, frutto di una stretta collaborazione tra Comune e Usl, rappresenta un esempio di impegno concreto nel proteggere la salute degli anziani durante i mesi più caldi. Un’azione essenziale che continuerà a rafforzarsi per il benessere di tutta la comunità.

Con le temperature in costante aumento, a Rimini è ripartito il Piano Caldo: già 500 gli over 75 contattati. Una tradizione ormai consolidata che mina a offrire, su scala provinciale, sostegno e monitoraggio per gli anziani e i soggetti a rischio, avviata dal Comune in sinergia con l'azienda Usl.

