Atti di bullismo e cyberbullismo | cos’è e a cosa serve l’ammonimento del Questore?

Gli atti di bullismo e cyberbullismo rappresentano gravi minacce al benessere dei giovani, ma esistono strumenti efficaci per contrastarli. Tra questi, l'ammonimento del Questore si configura come un intervento amministrativo volto a fermare comportamenti violenti prima che degenerino in reati più seri. Questo strumento, rivolto principalmente ai minorenni, mira a proteggere e prevenire situazioni disruptive, garantendo un ambiente più sicuro per tutti.

L’ammonimento disposto dal Questore si configura come uno strumento di natura amministrativa, destinato a minorenni e distinto dal procedimento penale. Viene utilizzato in presenza di comportamenti riconducibili a bullismo o cyberbullismo, con l’intento di interrompere tempestivamente azioni violente e prevenire l’evoluzione in fatti piĂą gravi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

