Attack on Titan il nuovo anime dello studio realizzato con difficoltà | Costretti a produrre col minimo

L'atteso nuovo anime di WIT Studios, "Yaiba: Samurai Legend", sta vivendo una produzione ricca di sfide e imprevisti. Nonostante le difficoltà legate alle risorse limitate, il team si impegna con passione per portare sullo schermo un progetto che promette emozioni intense e innovazione visiva. Yoshimichi Kameda, direttore dell'animazione, rivela un dietro le quinte fatto di dedizione e creatività, dimostrando che anche con pochi mezzi si possono realizzare grandi opere.

Secondo il direttore capo dell'animazione e il character designer, l'ultima serie anime di WIT Studios, la stessa di L'Attacco dei Giganti, sta affrontando una sfida produttiva "entusiasmante". Yaiba: Samurai Legend, il nuovo anime dello studio d'animazione di Attack on Titan, WIT Studio, affronta una produzione serrata e impegnativa. Il character designer e direttore dell'animazione Yoshimichi Kameda racconta un dietro le quinte fatto di ambientazioni sempre nuove, zero riciclo di scene e materiali che si esauriscono ogni settimana. Una corsa contro il tempo che alimenta, però, una creatività "emozionante". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Attack on Titan, il nuovo anime dello studio realizzato con difficoltà: "Costretti a produrre col minimo"

