Attacchi incrociati tra Israele e Iran Netanyahu minaccia di uccidere Khamenei

Tensioni crescenti tra Israele e Iran scuotono la regione, con attacchi che colpiscono anche un ospedale. Netanyahu non nasconde le sue minacce di eliminare Khamenei, mentre intensifica i bombardamenti. La situazione si fa sempre più complessa e pericolosa, e da Gerusalemme la nostra Alessandra Buzzetti ci aggiorna sulle ultime, rendendo evidente come il conflitto possa avere ripercussioni globali. Restate sintonizzati per gli sviluppi più recenti.

Attacchi incrociati tra Israele e Iran colpiscono anche un ospedale. Netanyahu minaccia di uccidere Khamenei e continua a bombardare. Da Gerusalemme, la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Attacchi incrociati tra Israele e Iran. Netanyahu minaccia di uccidere Khamenei

Ucraina, attacchi incrociati. Zelensky propone vertice con Trump e Putin - In un contesto di continue perdite umane sul campo di battaglia, la situazione in Ucraina si complica ulteriormente.

- Attacchi incrociati fra Israele e Iran, Tel Aviv colpisce il reattore nucleare di Arak, un missile iraniano finisce su un ospedale nel sud di Israele, i pazienti erano stati evacuati. - Oltre seicento vittime iraniane dei bombardamenti israeliani che continuano giorno

Ancora attacchi incrociati tra #Israele e #Iran. #TelAviv colpisce un reattore. Missili di #Teheran su un ospedale a #BeerSheva. #Netanyahu: "I tiranni pagheranno un prezzo pesante". Al #Tg2Rai ore 13,00 #19giugno

Nuova notte di attacchi incrociati fra Israele e Iran. Centinaia le vittime iraniane; Sirene d'allarme nel nord di Israele per missili dall'Iran. LIVE; Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie.

Guerra Israele-Iran, attacchi incrociati nella notte. Khamenei: “La battaglia ha inizio” - Sirene d'allarme hanno suonato nello Stato Ebraico e, successivamente, l'Idf ha lanciato raid missilistici ... Secondo msn.com

Iran, attacco di Israele a reattore Arak. Missili su Tel Aviv, colpito ospedale di Soroka - A essere colpito da un attacco missilistico iraniano anche l'ospedale Soroka di Beersheba, nel sud di Israele. Da msn.com