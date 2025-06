Atripalda riscopre il suo cuore antico | torna Termopolio dal 27 al 29 giugno

Atripalda si prepara a riscoprire il suo affascinante cuore antico, tornano i suggestivi sapori e le atmosfere di Termopolio, l’evento che dal 27 al 29 giugno riporta alla vita il centro storico. Un’occasione unica per rivivere le radici della città, tra tradizioni millenarie e nuove energie. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra incontri, cultura e convivialità, perché questa festa urbana vuole riconsegnare alla comunità il suo spirito più autentico.

Nel fine settimana del 27, 28 e 29 giugno il centro storico di Atripalda ospiter à la terza edizione di Termopolio, una festa urbana pensata per restituire vitalit à, relazioni e senso di comunit à ai luoghi della citt à. Nata nel cuore di quella che fu l ' Abellinum, Termopolio prende il nome dagli antichi esercizi di ristorazione romana dove si consumava cibo caldo e vino in compagnia, spesso lungo le vie pi ù frequentate delle citt à. Un riferimento non solo simbolico: l ' evento riattualizza proprio quella dimensione di socialit à spontanea e quotidiana, trasformando per tre giorni il centro di Atripalda in un luogo attraversato da voci, sapori, musica e incontri.