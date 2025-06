Atp Queen’s 2025 oggi in campo Alcaraz | programma e dove vederlo

Oggi, 19 giugno 2025, il mitico Carlos Alcaraz torna in campo al torneo ATP Queen’s, uno degli eventi più attesi sulla scena dell’erba inglese. Numero 2 del mondo e al vertice della classifica sull’erba, Alcaraz sfida Jaume Munar negli ottavi di finale, segnando un momento cruciale in vista di Wimbledon. Scopri il programma completo e dove seguire questa emozionante giornata di tennis. La sfida è aperta: non perdere nemmeno un secondo di questa spettacolare corsa al titolo.

Torna in campo oggi, 19 giugno 2025, al torneo Atp Queen’s 2025, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il numero 2 del mondo e numero 1 sull’erba inglese (vista l’assenza di Sinner, impegnato a Halle ) affronterà il connazionale Jaume Munar (59) in un match valido per gli ottavi di finale del torneo di avvicinamento a Wimbledon. Thursday means completing our quarter-final line up? First up are Gabriel Diallo & Jiri Lehecka – live from Andy Murray Arena on @BBCSport & @TennisChannel pic.twitter.comUzJlghIFE1 — HSBC Championships (@QueensTennis) June 19, 2025 Atp Queen’s 2025: il programma di oggi. Lehecka-Diallo 6-4, 6-2. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Queen’s 2025, oggi in campo Alcaraz: programma e dove vederlo

In questa notizia si parla di: queen - campo - alcaraz - programma

Quando rivedremo in campo Jannik Sinner? Ancora pochi giorni e il tennista italiano, numero uno al mondo, tornerà a giocare dopo l’indimenticabile finale del Roland Garros persa contro Alcaraz. Appuntamento ad Halle, torneo in programma dal 16 al 22 giu Vai su Facebook

Carlos Alcaraz intraprende un'odissea sui campi in erba affrontando un avversario inaspettato ai Campionati del Queen's Club.; Atp Queen’s 2025, oggi Alcaraz-Davidovich Fokina: tabellone e programma; Comincia la stagione Atp su erba, Sinner annuncia: “Giocherò ad Halle”. Alcaraz non ci sarà.

Atp Queen’s 2025, oggi in campo Alcaraz: tabellone e programma - All'Atp Queen's 2025, oggi martedì 17 giugno è la giornata dell'esordio di Carlos Alcaraz, n. Secondo msn.com

Atp Halle e Queen's, il programma di oggi: partite e orari - Jannik Sinner torna in campo in singolare per la prima volta dopo la finale di Parigi: al 1° turno ad Halle affronta il tedesco Yannick Hanfmann. Da sport.sky.it