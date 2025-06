ATP Halle Tomas Machac approda ai quarti di finale Eliminato Andrey Rublev

L’ATP 500 di Halle si anima con emozioni e sorprese, mentre Tomas Machac respinge l’assalto di Andrey Rublev per approdare ai quarti di finale. Al centro dell’attenzione, il duello tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, che chiuderà questa intensa giornata sull’erba tedesca. In Italia, brillano i risultati di Cobolli e Sonego: il romano, n.24 del ranking, ha vinto una battaglia epica contro Shapovalov. La scena è pronta a regalare altri momenti di grande tennis, con il cuore italiano sempre in prima fila.

Sarà il confronto tra Jannik Sinner e Alexander Bublik a concludere questa giornata di incontri sull’erba dell’ ATP500 di Halle (Germania). In casa Italia si è preso nota dei risultati di Flavio Cobolli e di Lorenzo Sonego. Il tennista romano (n.24 del ranking) ha sconfitto in una partita molto lottata il canadese Denis Shapovalov (n.31 del ranking) col punteggio di 7-6 (2) 4-6 7-6 (5). Grande carattere dimostrato da Cobolli e nei quarti di finale ci sarà un ostacolo molto complicato. Il riferimento è ad Alexander Zverev. Il n.3 del mondo ha battuto in rimonta proprio Sonego (n.46 ATP) con lo score di 3-6 6-4 7-6 (2). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Halle, Tomas Machac approda ai quarti di finale. Eliminato Andrey Rublev

In questa notizia si parla di: halle - quarti - finale - tomas

Come cambia il tabellone di Jannik Sinner a Halle con il forfait di Hurkacz: scenario differente verso i quarti - Jannik Sinner si prepara ad affrontare il primo turno di Halle 2025 contro Yannick Hanfmann, ma la sorpresa arriva dal forfait di Hubert Hurkacz: il suo ritiro apre di fatto un percorso più agevole verso le fasi finali, con Jesper De Jong che prende il suo posto come lucky loser.

"Chi dice che è stato Sinner a perdere contro Alcaraz non capisce niente di tennis." Parola di Paolo Cané, ex bandiera azzurra della Coppa Davis e oggi voce tecnica di riferimento su Eurosport. Al mio microfono Cané analizza senza filtri la finale del Roland G Vai su Facebook

Atp Halle 500. Sinner-Bublik, la sfida mette di fronte i vincitori delle ultime due edizioni; Sonego-Zverev LIVE: l'azzurro vince il 1° set; Tabellone Halle 2025: tutte le sfide e gli incroci fino alla finale.

Cobolli-Zverev, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di finale di Halle - Il tennista romano, con la fiducia in crescita sul verde, sta ben impressionando all'Atp 500 tedesco tanto da giocarsi i quar ... Scrive tuttosport.com

Tennis, Atp 500 di Halle: Zverev elimina Sonego, Cobolli avanza ai quarti - L’azzurro non riesce infatti a superare lo scoglio rappresentato da Alexander Zverev, che vince 3- Da msn.com