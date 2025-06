Atp Halle Sinner fuori agli ottavi | Bublik lo elimina in tre set

Una giornata deludente per il tennis italiano: Jannik Sinner, campione in carica a Halle, saluta prematuramente il torneo dopo una sconfitta sorprendente contro Bublik in tre set. L’eliminazione agli ottavi interrompe la corsa del giovane talento, lasciando un’amara sorpresa tra tifosi e addetti ai lavori. Ora, la mente di Sinner si concentra già sui prossimi appuntamenti, alla ricerca di riscatto e nuove sfide.

Una sconfitta inattesa: Jannik Sinner non potrà difendere il titolo vinto lo scorso anno sull'erba di Halle dopo l'eliminazione per mano di Bublik agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Atp Halle, Sinner fuori agli ottavi: Bublik lo elimina in tre set

In questa notizia si parla di: halle - sinner - agli - ottavi

ATP Halle 2025: Jannik Sinner torna a difendere il titolo. Entry list con quattro azzurri - L’ATP Halle 2025 si prepara a regalare emozioni con Jannik Sinner che torna a difendere il titolo, nella già ricca entry list che vede quattro azzurri.

Atp Halle 2025, Sinner-Bublik agli ottavi di finale: ecco i precedenti e quando si gioca Vai su Facebook

Sinner vola agli ottavi ad Halle, Hanfmann battuto 7-5, 6-3: gli HIGHLIGHTS #SkySport #SkyTennis Vai su X

ATP 500 di Halle, Sinner si arrende a Bublik ed esce a sorpresa agli ottavi; Atp Halle, ottavi: in corso la sfida Sinner-Bublik. Azzurro vince il 1° set e perde il 2°; Sinner ko con Bublik, esce agli ottavi ad Halle.

Clamoroso Sinner, fuori agli ottavi di Halle contro Bublik: Jannik sorpreso in rimonta dal kazako - Sinner sconfitto agli ottavi di Halle, Bublik vince in tre set e passa ai quarti di finale. Come scrive fanpage.it

Atp Halle, Sinner fuori agli ottavi: Bublik lo elimina in tre set - Una sconfitta inattesa: Jannik Sinner non potrà difendere il titolo vinto lo scorso anno sull'erba di Halle dopo l'eliminazione per mano di Bublik agli ottavi di finale ... Si legge su ilgiornale.it