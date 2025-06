Atp Halle Sinner-Bublik il kazako vince il 2° set si decide tutto ora Jannik in difficoltà Diretta 6-3 3-6 2-2

In un torneo avvincente ad ATP Halle, il talento kazako Bublik si prepara a sfidare Jannik Sinner, ancora in corsa dopo la vittoria contro Hanfmann. Con il successo al Roland Garros ancora fresco, l'azzurro punta a superare un altro ostacolo e conquistare i quarti di finale. La tensione è alle stelle: chi avanzerà ? Restate con noi per seguire il match live e scoprire insieme il destino di questi due grandi campioni.

Jannik torna in campo dopo il successo contro Hanfmann al primo turno: chi vince raggiunge i quarti di finale. L'azzurro ha recentemente battuto il kazako al Roland Garros. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Atp Halle, Sinner-Bublik, il kazako vince il 2° set, si decide tutto ora. Jannik in difficoltĂ Â Diretta 6-3, 3-6, 2-2

In questa notizia si parla di: kazako - vince - jannik - halle

Atp Halle, Sinner-Bublik, il kazako vince il 2° set, si decide tutto ora. Jannik in difficoltà  Diretta 6-3, 3-6, 1-1 - Nel torneo di Halle, il Kazako Bublik ha conquistato un incredibile 2176° set, portando la tensione alle stelle.

Jannik Sinner vince all'esordio nel torneo di Halle battendo il tedesco Hanfmann 7-5, 6-3 ? La vittoria lo proietta agli ottavi di finale del torneo tedesco, che vinse l'anno scorso, dove incontrerĂ il kazako Bublik Vai su Facebook

Jannik si prepara ad affrontare Alexander Bublik nel secondo turno di Halle ? Il pensiero va subito ai quarti del 2023 quando, complice anche l'infortunio di Sinner, a passare fu il kazako che successivamente vinse anche il torneo Vai su X

Atp Halle, ottavi: in corso la sfida Sinner-Bublik. Azzurro vince il 1° set e perde il 2°; Sinner-Bublik all'Atp di Halle in diretta: giocatori in campo, fra poco il via. Cobolli batte Shapovalov, Sonego ko con Zverev; Sinner-Bublik 6-3, 3-6 diretta. Il kazako vince il secondo set, break decisivo nel sesto game.

Sinner-Bublik 6-3, 3-6, 1-1 diretta. Il kazako vince il secondo set, break decisivo nel sesto game - Archiviata la vittoria in due set contro il tedesco Hanfmann, Jannik Sinner torna in campo questo pomeriggio negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Halle. Si legge su ilgazzettino.it

Atp Halle, ottavi: in corso la sfida Sinner-Bublik. L’azzurro vince il primo set - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Halle, Sinner sfida Bublik agli ottavi di finale. Lo riporta tg24.sky.it