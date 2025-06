Atp Halle Sinner-Bublik che lotta nel 3° set Jannik soffre ma reagisce Live 6-3 3-6 3-3

Dopo il successo contro Hanfmann, Jannik Sinner si prepara a un match cruciale ad ATP Halle contro Bublik, in una sfida che potrebbe aprirgli le porte ai quarti di finale. La tensione si fa sentire sul campo, mentre il talento azzurro cerca di superare l'ostacolo del kazako, con la determinazione di continuare il suo percorso di crescita e affermazione nel circuito internazionale. Chi vincerĂ questa battaglia deciderĂ il destino del torneo e il proseguimento della sua stagione.

Jannik torna in campo dopo il successo contro Hanfmann al primo turno: chi vince raggiunge i quarti di finale. L'azzurro ha recentemente battuto il kazako al Roland Garros. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Atp Halle, Sinner-Bublik, che lotta nel 3° set. Jannik soffre ma reagisce Live 6-3, 3-6, 3-3

