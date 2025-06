ATP Halle Jannik Sinner eliminato | Bublik realizza l’impresa della vita e batte il n1 al mondo

L’ATP di Halle ci regala ancora sorprese emozionanti: Jannik Sinner, nel suo cammino verso la gloria, si ferma agli ottavi per mano del sorprendente Bublik, che realizza l’impresa della vita eliminando il numero uno al mondo. Un match intenso e ricco di colpi di scena, che testimonia quanto il tennis possa essere imprevedibile e affascinante. La prova di Sinner lascia comunque spiragli di speranza e stimoli per il futuro.

È terminata negli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle l’avventura di Jannik Sinner. Un epilogo inatteso nella sfida contro il kazako Alexander Bublik. Quest’ultimo si è imposto con lo score di 3-6 6-3 6-4 in 2 ore di gioco. Una prestazione tutta da valutare e interpretare per Sinner, che bene aveva iniziato il match, salvo calare dal secondo parziale in avanti, con Bublik che ha saputo esprimere un grande tennis. E così è arrivato il primo ko contro un giocatore fuori dalla top-20 per la prima volta da Cincinnati 2023, dopo ben 66 vittorie consecutive. Nei primo set ci mette davvero pochissimo Sinner a far capire a Bublik che l’aria del Roland Garros non è propriamente passata. 🔗 Leggi su Oasport.it