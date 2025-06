ATP Halle 2025 Sonego sfiora la vittoria con Zverev L’azzurro cede solo al tie-break decisivo

L'ATP di Halle 2025 ha regalato emozioni intense, con Lorenzo Sonego che ha sfiorato la vittoria contro il top player Alexander Zverev. Dopo due ore e ventitré minuti di battaglia appassionante, il talento piemontese si è arreso solo in un tie-break decisivo, dimostrando tutta la sua grinta e determinazione. Una prestazione impressionante che, anche se non ha portato il successo, ha sicuramente rafforzato la sua fiducia e stuzzicato le ambizioni future.

Lorenzo Sonego sfiora una splendida vittoria negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle contro Alexander Zverev. Il tennista piemontese mette grande paura al numero tre del mondo, ma alla fine cede solamente al tie-break decisivo con il punteggio di 3-6 6-4 7-6 dopo due ore e ventitré minuti di battaglia. Una bella prestazione quella del piemontese anche se non è bastato per ottenere un successo che gli avrebbe dato certamente ancora più fiducia in vista di Wimbledon. Sono dieci gli ace messi a segno da Zverev, mentre sono cinque quelli di Sonego. Un buon rendimento con la prima per l’azzurro, che ha vinto il 71% dei punti con questo colpo, mentre l’80% per il tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it