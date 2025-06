Atp Halle 2025 Sinner torna in campo | orari e dove vederlo in tv

L’ATP Halle 2025 torna protagonista nel cuore dell’estate tennistica, con Jannik Sinner che fa il suo ritorno in campo sulla suggestiva erba tedesca. Tra emozioni e sfide mozzafiato, gli appassionati si preparano a seguire da vicino l’azione: scopri orari, dove vederlo in TV e le emozioni di questa prestigiosa manifestazione. Non perdere nemmeno un colpo, perché la racchetta italiana sta per scrivere un nuovo capitolo di successo.

Al torneo Atp Halle 2025 torna in campo oggi il numero 1 del mondo Jannik Sinner. Il torneo di tennis sull’erba della cittadina tedesca vedrà in campo anche altri due azzurri, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Sinner incontrerà Aleksandr Bublik, il russo naturalizzato kazako che l’altoatesino ha sconfitto nei quarti di finale al recente Roland Garros. Cobolli, attuale numero 24 del mondo, affronterà il numero 31, il canadese Denis Shapovalov. Ostico l’impegno per Sonego, attuale numero 46, che se la dovrà vedere con il numero 3 del mondo, e numero 2 del torneo, Alexander Zverev. In campo anche il doppio Bolelli-Vavassori, che alle 15 affronterà la coppia canadese formata da Augier Aliassime e Shapovalov. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Halle 2025, Sinner torna in campo: orari e dove vederlo in tv

