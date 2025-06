atp halle 2025 sinner ko a sorpresa contro bublik agli ottavi

convinto e determinato, ma che purtroppo non è riuscito a superare un Bublik in grande forma. La sua eliminazione agli ottavi di Halle rappresenta un capitolo inatteso nel cammino del talento azzurro, lasciando aperti nuovi scenari e sfide future. La strada verso il titolo prosegue, e l’Italia continua a credere nel potenziale di Sinner, pronto a tornare più forte che mai.

Si ferma negli ottavi di finale il cammino di Jannik Sinner al ‘Terra Wortmann Open’, torneo Atp 500, con montepremi totale pari a 2.522.220 euro, in corso sull’erba della OWL Arena di Halle, in Germania. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo e del seeding, campione in carica sull’erba tedesca, è stato sconfitto a sorpresa dal kazako Alexander Bublik, numero 45 Atp, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 in 2 ore e 2 minuti. Un Sinner apparso poco brillante e a tratti nervoso per il comportamento dell’avversario, battuto di recente al Roland Garros, spesso sopra le righe. Il tennista altoatesino tornava alle competizioni proprio dopo la clamorosa finale di Parigi persa contro Carlos Alcaraz partendo da un vantaggio di due set e senza sfruttare 3 match point. 🔗 Leggi su Lapresse.it