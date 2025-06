ATP Halle 2025 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori schiantano Auger-Aliassime Shapovalov e volano in finale!

Gli azzurri proveranno a conquistare il titolo, scrivendo un nuovo capitolo di eccellenza nel tennis italiano. Con determinazione e talento, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno dimostrato di essere una coppia formidabile, pronta a lasciare il segno nella finale dei Terra Wortmann Open 2025 di Halle. La sfida decisiva si prospetta emozionante e ricca di adrenalina, e il pubblico italiano sogna già un trionfo memorabile.

I detentori del titolo tornano in finale nel tabellone di doppio maschile ai Terra Wortmann Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso sull’ erba outdoor di Halle, in Germania: gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della testa di serie numero 2, schiantano la coppia canadese composta da Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, liquidata con un duplice 6-2 in 49 minuti di gioco. Gli azzurri proveranno a bissare il successo dello scorso anno nell’ultimo atto in programma domenica 22 giugno alle ore 12.30. Difficile dire quali avversari affronteranno in finale: nella parte alta del tabellone devono ancora giocarsi i quarti di finale, dunque sono ancora quattro le coppie in corsa per l’altro posto in palio nell’atto conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it