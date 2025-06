ATP 500 di Halle Sinner perde con Bublik | l’Azzurro eliminato agli ottavi di finale

L’avventura di Jannik Sinner all’ATP 500 di Halle si interrompe agli ottavi, dove il talento azzurro ha ceduto al sorprendente Aleksandr Bublik con un punteggio di 6-3, 3-6, 4-6. Un match emozionante che ha dimostrato ancora una volta la sua tenacia e determinazione. Per scoprire cosa ci riserva il futuro di Sinner e restare sempre aggiornati con le ultime notizie, clicca sul link e segui la nostra fonte su Google News.

Halle, 19 giugno 2025 – Finisce agli ottavi di finale il cammino di Jannik Sinner all’ATP 500 di Halle. L’Azzurro ha perso con il kazakistano Aleksandr Bublik per 6-3, 3-6, 4-6. Foto Fitp Tennis – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it