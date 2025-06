atletica umed caraccio strappa il record u18 a barontini sugli 800

L’atletica italiana vive un momento di grande emozione con Umed Caraccio che, a Ancona, scrive una nuova pagina della storia under 18. Il talento romano ha infatti strappato il record sugli 800 metri, detronizzando Simone Barontini dopo oltre sette anni di dominio. Con un tempo di 1:47.92, Caraccio non solo stabilisce un nuovo limite, ma simbolicamente passa il testimone a una generazione pronta a dominare. La sfida è appena cominciata...

Il romano Umed Caraccio strappa il primato italiano under 18 a Simone Barontini sugli 800 metri: il limite nazionale della categoria allievi è stato ritoccato ad Ancona e cancella un record che resisteva dal 2016, quando fu firmato a Jesolo. Il nuovo limite è di 1:47.92 e toglie quasi un secondo al precedente primato di 1:48.76: quasi un ideale passaggio di consegne si compie al campo Italico Conti, con Barontini che, presente come spettatore, va a congratularsi subito con l’italiano di origine etiope, che ritocca il personale di oltre un secondo e mezzo, dall’1:49.61. ORDINE D’ARRIVO. 1 6 I 505 CARACCIO Umed 2008 AM RM057 FIAMME GIALLE G. 🔗 Leggi su Oasport.it